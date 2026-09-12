Кой е арх. Иван Шишков?
Професионалната му биография включва 24-годишен стаж като главен архитект
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Професионалната му биография включва 24-годишен стаж като главен архитект
Хасково. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева даде да се разбере, че напуска поста си с усещането за добре свършена работа. Въпреки...
София. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева връчи голямата награда „Къща на годината – 2013 г." на арх. Севдалина Недева за еднофами...
София. Националното съфинансиране на големите структурни проекти да бъде 50% предлагат регионалният министър Десислава Терзиева и министърът на трансп...
София. АМ Хемус е на етап предпроектно проучване, което ще бъде готово до два месеца. Това обяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиев...