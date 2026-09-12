Росица Карамфилова за трети път министър околната среда и водите
Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ – София
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Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ – София
София. Министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов никога не бил твърдял, че има диплома от Техническия университет в Мюнхен. Това заяви...
Кърджали. „Необходимите инвестиции за изграждане на ВиК сектора в страната са в размер на 14 млрд. лв.", каза министърът на околната среда и водите Ис...
София. До месец екоминистерството ще изплати забавените плащания към фирмите по изпълнени проекти по програма ИСПА. Това обеща министърът на околната...
Русе. Дауд Ибрям е назначен за директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе със заповед на министъра на околната среда и водит...
Готвим нов закон за климата, казва Искра Михайлова
Стара Загора. "Не съм лобист, не съм вземал пари от никоя компания, за да лобирам за която и да е енергия." Това заяви министърът на околната среда и...