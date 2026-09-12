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Всеки гражданин ще може да се информира в реално време за наложени запори и да участва в електронно наддаване
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Всеки гражданин ще може да се информира в реално време за наложени запори и да участва в електронно наддаване
Агенцията обвинява компанията в злоупотреба с „монополна власт“
Подписали декларация за мир с кюрдите, други 1100 били съучастници Министерството на правосъдието в Турция изпрати разпореждане до прокуратурата да з...