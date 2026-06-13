Брюксел преведе 557 млн. за проекти в екологията
Европейската комисия преведе на 27 април 2015 г. 557 млн. лв. на България за възстановяване на сертифицирани разходи по ОП "Околна среда 2007-2013 г."...
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Европейската комисия преведе на 27 април 2015 г. 557 млн. лв. на България за възстановяване на сертифицирани разходи по ОП "Околна среда 2007-2013 г."...