Грижата за младите ще е приоритет №1
Парите през последните 25 г. се насочват само към 7 големи града Спечелили сме всеки проект, по който сме кандидатствали, казва кандидатът на БСП за...
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Парите през последните 25 г. се насочват само към 7 големи града Спечелили сме всеки проект, по който сме кандидатствали, казва кандидатът на БСП за...
Казанджиев подкрепи каузата да се спре войната по пътищата Кандидатаът за кмет на Ловеч от БСП Минчо Казанджиев подкрепи каузата да се спре войната п...
Закупуване на апаратура, жилища за млади лекари, разделяне на собствеността в поликлиниката и ремонтни дейности са първите стъпки Закупуване на апара...
Спортът остава приоритет Срещи два пъти в годината си обещаха днес футболните ветерани на Ловеч и Минчо Казанджиев. Близо 30 от хората, донесли преди...
Фондация „Конрад Аденауер", Асоциацията на българските градове и региони и Съюзът на икономистите в България подкрепиха Минчо Казанджиев за кмет на Ло...
Председателят на движение "Напред, България" Зорница Атанасова и председателят на общинския съвет на БСП - Ловеч, Станимир Стоянов подписаха политичес...
Изключително възторжено посрещнаха днес кандидата за кмет на община Ловеч Минчо Казанджиев хората от Клуба на инвалида в кв. Вароша. С възгласи „Той е...
Ловеч. "Никакъв шанс няма, дори и да е имало човек с упойващи стрели, според мен е било изключително рисково при тази ситуация да бъде обстрелван с уп...
Ловеч. Транспортен мост в Ловеч пропадна заради придошлите води на Осъм, предаде Дарик. Съоръжението е главна пътна артерия за част от индустриалната...