Милка Манева остана шеста на Световното по щанги
Алмати. Българката Милка Манева завърши на 6-о място в категория до 69 кг. на Световното първенство по вдигане на тежести в Алмати, Казахстан, информи...
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Алмати. Българката Милка Манева завърши на 6-о място в категория до 69 кг. на Световното първенство по вдигане на тежести в Алмати, Казахстан, информи...
София. Официално Милка Манева вече е европейска шампионка по вдигане на тежести от първенството в Албания през април, информира БНР. Тогава тя завърш...
Руми пета, съпруг и кумове викат за българката в Тирана
Тирана. Българката Милка Манева спечели сребро в категория до 63 кг. на Европейското първенство по вдигане на тежести в Тирана, Албания. Нашата спорти...