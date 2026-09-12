Министерство дава милиони за тези бизнеси
Ще могат да се създават и онлайн магазини, с които да подобрят пазарното си представяне и да увеличат продажбите си
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Ще могат да се създават и онлайн магазини, с които да подобрят пазарното си представяне и да увеличат продажбите си
Разговорите между Ливърпул и Леверкузен продължават
Преди колко години е станало това
Над 116 млн. лв. живи пари влизат в малките и средни предприятия безвъзмездно, надявам се през новата година икономиката да постигне 4,5% ръст. Това к...