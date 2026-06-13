Миленков е новият стар шеф на Фонда за гарантиране на влоговете
Министерският съвет определи Радослав Миленков за председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за нов 4-годишен ма...
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Министерският съвет определи Радослав Миленков за председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за нов 4-годишен ма...