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Четем японския Шерлок Холмс

Четем японския Шерлок Холмс

"Разследванията на Ханшичи. Самурайски криминални истории" е хитът на Окамото Кидо - прочут като японския Шерлок Холмс. Книгите му бързо стават бестсе...

11 април | 15:55
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