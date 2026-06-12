ОББ и Grand Hotel Millennium Sofia се включват инициативата „Часът на Земята“
На 23 март Обединена българска банка (ОББ) и Grand Hotel Millennium Sofia изключват за 1 час осветлението в комплекса Милениум център, за да подарят 6...
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На 23 март Обединена българска банка (ОББ) и Grand Hotel Millennium Sofia изключват за 1 час осветлението в комплекса Милениум център, за да подарят 6...
Това ще зависи от доверието на хората и успеха ни на евроизборите, казва Румен Чолаков, председател на клуб "Милениум", водач на листата "Път на млад...
Зам-председателят на Клуба Цветелина Пенкова, която е банкер в Лондон, влиза на 9-о място в червената листа
Младостта се завръща в творчеството на Недялко Йорданов и главните виновници са внуците му. Това се усеща в новите стихове на поета, събрани в сборник...
"Разследванията на Ханшичи. Самурайски криминални истории" е хитът на Окамото Кидо - прочут като японския Шерлок Холмс. Книгите му бързо стават бестсе...
Особен е контактът между десетилетията. Има двойна измама - че мечтите за бъдещето рядко се сбъдват, а пък след време си даваме сметка за позитивите н...