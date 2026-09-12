Миленита стана майка за трети път
Поп певицата Миленита стана майка за трети път. Бебето е момиченце и ще се казва Айя. Бащата на бебето е Мариян Захариев, който стана известен с учас...
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Поп певицата Миленита стана майка за трети път. Бебето е момиченце и ще се казва Айя. Бащата на бебето е Мариян Захариев, който стана известен с учас...
Красивата Миленита скоро ще дари с наследник годеника си Мариян, известен от от "Биг брадър 2", пише bliasak.bg. Изпълнителката на "Мац пис-пис" е бр...
На 26 април певиците ще съберат феновете си за тричасово шоу в новия софийски клуб
7-годишните го гледат без пари
София. Миленита ще открие концерта на Ману Чао, който идва за трети път у нас, на 16 септември в зала "Фестивална". Тя ще подгрее с групата си Funky M...
София. Вече са известни подгряващите изпълнители, които ще пеят преди Лили Иванова на концерта й в Лозенец на 7 август. На сцената в морето край "Хаси...
Ска, пънк, реге, денс хол, метъл, джаз и дъб степ ще се чува от сцената "НА тъмно FREESTYLE" по време на шестия Spirit of Burgas. По традиция организа...
Орлин Павлов, Миленита и Графа се трудят на макс, Глория отмаря в Париж