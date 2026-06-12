Издирват 33-годишна жена от Бургас
Полицията в Бургас издирва 33-годишна жена. Милена Добрева Георгиева напуснала дома си около 17.00 часа на 8 февруари и оттогава е в неизвестност. Же...
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Полицията в Бургас издирва 33-годишна жена. Милена Добрева Георгиева напуснала дома си около 17.00 часа на 8 февруари и оттогава е в неизвестност. Же...