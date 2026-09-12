Пуснаха под домашен арест Максим Кулишев от групата за убийства
София. Специализираният апелативен съд пусна от ареста с по-лека мярка „домашен арест" Максим Кулишев - един от задържаните от групата за убийства в „...
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София. Специализираният апелативен съд пусна от ареста с по-лека мярка „домашен арест" Максим Кулишев - един от задържаните от групата за убийства в „...
Обвиненията са за поръчкови убийства, палежи, търговия с дрога и незаконни цигари София. Специализираният наказателен съд постанови мярка за неотклон...
Групата работела с близки до Земунския клан, за малко да се самоизбият