Firestone показа първите си всесезонни гуми за ванове и микробуси
Vanhawk Multiseason - първата всесезонна гума на Firestone за ванове и микробуси на европейския пазар, предлага оптимизирана горивна ефективност
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Vanhawk Multiseason - първата всесезонна гума на Firestone за ванове и микробуси на европейския пазар, предлага оптимизирана горивна ефективност
Повече от 10 години Столичната община предлага специализирана услуга за придвижване от дома до мястото и адреса, където хората трябва да отидат и съот...
Две групи от сирийски бежанци бяха заловени тази нощ край Враца. Те са пътували с микробуси- единият пътнически, а другият – товарен. При проверката с...