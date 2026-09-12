Като президент профука $3 млн. Сега е бездомник
Две поуки от политическото сгромолясване на Саакашвили
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Две поуки от политическото сгромолясване на Саакашвили
Хищници все още бродят по улиците, може да нападат от глад Бившият президент на Грузия Михаил Саакашвили е виновен за трагичното наводнение в столица...
С украински паспорт Михаил Саакашвили се скри от криминално преследване Протежето на Петро Порошенко ще получава по 270 долара на месец Неотдавна ук...
Лидерът на партията Единно национално движение и бивш президент на Грузия Михаил Саакашвили върна на държавата 7 костюма и палто, купени от него с бюд...
Тбилиси. Грузинската прокуратура е повдигнала обвинения срещу бившия президент Михаил Саакашвили. Обвиненията са свързани със събитията около натиска...