Всичко за Михаил Калашников

Следете всички новини, анализи и коментари за Михаил Калашников. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Мнения
60 000 се простиха с Калашников

60 000 се простиха с Калашников

Москва. Близо 60 000 души дойдоха да се простят с бащата на автомата "Калашников" Михаил Калашников, който почина в понеделник на 95-годишна възраст....

26 декември | 19:05
0 коментара
11448
Как Калашников промени света

Как Калашников промени света

София. Михаил Калашников, дизайнер на автомата, който е убил повече хора, отколкото всяко друго огнестрелно оръжие в света, почина в понеделник на 9...

24 декември | 11:25
0 коментара
24933
Почина Михаил Калашников

Почина Михаил Калашников

На 94 години почина знаменитият конструктор Михаил Калашников, изобретил легендарния автомат "Калашников", предаде ИТАР-ТАСС. От 17 ноември той се на...

23 декември | 18:40
0 коментара
23345