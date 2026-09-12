Погребаха Калашников с почести край Москва
Москва. Прочутият "баща на автомата" Михаил Калашников беше погребан във Федералния военно-мемориален комплекс край Москва, съобщи ИТАР-ТАСС. За посл...
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Москва. Прочутият "баща на автомата" Михаил Калашников беше погребан във Федералния военно-мемориален комплекс край Москва, съобщи ИТАР-ТАСС. За посл...
Москва. Близо 60 000 души дойдоха да се простят с бащата на автомата "Калашников" Михаил Калашников, който почина в понеделник на 95-годишна възраст....
София. Михаил Калашников, дизайнер на автомата, който е убил повече хора, отколкото всяко друго огнестрелно оръжие в света, почина в понеделник на 9...
На 94 години почина знаменитият конструктор Михаил Калашников, изобретил легендарния автомат "Калашников", предаде ИТАР-ТАСС. От 17 ноември той се на...