И параолимпиец напуска БСП
Михаил Христов разочарован от партията
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Михаил Христов разочарован от партията
Президентът на ВК "Локомотив Пв" Петър Узунов и параолимпиецът ни, световен шампион по лека атлетика Михаил Христов са поредните спортисти, които ще д...
Два медала завоюваха днес параолимпийците ни в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждания. Михаил Хрис...
Ден преди Европейското в Италия, Михаил Христов игра футбол със състезателите Джина Стоева вдигна игрището на крака Повече от 300 души се събраха на...
Двукратният световен шампион на скок дължина за хора с увреждания Михаил Христов се присъединява към националната спортна кампания „Воля за спорт", чи...
50 деца от основните училища "Св. св. Кирил и Методий" в Странджево и "Михаил Христов" в Аврен проведоха дискусия за тормоза в училище. Проявата е във...
20 000 волта отнемат ръцете на Михаил, но спортът го изстрелва на върха Щом спре със състезанията, световният рекордьор ще се цели в политиката Всяк...