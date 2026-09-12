Германски министър ни критикува за Македония
Михаел Рот залага на португалското председателство да даде ход на преговорите за Западните Балкани
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Михаел Рот залага на португалското председателство да даде ход на преговорите за Западните Балкани
Няма да има разширяване на ЕС заради позицията на София
Рот към Кунева: Направихте много добри крачки за правосъдната реформа Радвам се, че премиерът Бойко Борисов е наясно, че Германия и България са на ед...