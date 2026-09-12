Иде ли развод между "Нисан" и "Рено"?
След ареста на Карлос Гон, японците настояват за преразглеждане на съюза
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След ареста на Карлос Гон, японците настояват за преразглеждане на съюза
Автомобилният производителят „Мицубиши Моторс" призна, че в продължение на 25 години от 1991 г. фалшифицира тестовете за разход на гориво при произвед...
След като младоженци сигнализираха, че "Атака" са ползвали без право сватбеното им видео за предизборен клип, гръмна нов скандал около партията на Вол...
Анкара. Япония и Турция подписаха дългоочакваното споразумение за изграждане на втора атомна централа на турското черноморско крайбрежие. Турският пре...
Анкара. Японско-френски консорциум ще строи втората турска ядрена централа, предава Хюриет. Фирмите, на които се възлага отговорната поръчка, са японс...