Цигулар и актриса представят разказите на Стефан Бонев
Цигуларят художник Мичо Димитров, музикант на годината за 2013-а, ще свири на премиерата на новия сборник с разкази на Стефан Бонев "Странните неща"....
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Цигуларят художник Мичо Димитров, музикант на годината за 2013-а, ще свири на премиерата на новия сборник с разкази на Стефан Бонев "Странните неща"....