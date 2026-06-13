Цветанов дари 10 000 лв за Международната младежка купа по планинско бягане
Председателят на парламентарната група на ПП ГЕРБ и заместник председател на партията Цветан Цветанов дари днес 10 000 лв за подпомагане на организаци...
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Председателят на парламентарната група на ПП ГЕРБ и заместник председател на партията Цветан Цветанов дари днес 10 000 лв за подпомагане на организаци...