Обрат със заплатите. КНСБ зарадва милиони
Международната организация на труда постигна споразумение по въпроса за заплатата за издръжка
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Международната организация на труда постигна споразумение по въпроса за заплатата за издръжка
София. Безработните в света ще се увеличат с 3 милиона и 200 хиляди тази година и така общият брой на хората без работа ще надмине 203 милиона души, т...
Женева. Около 10,5 милиона деца по света са принуждавани да работят като общи работници, прислужници или в условия, които се определят като „робски" в...