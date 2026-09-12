Руски космонавти проучват тайнствени сребристи облаци
Започва сезонът за наблюдение на сребристите облаци. Те вече се виждат ясно при изгрев
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Започва сезонът за наблюдение на сребристите облаци. Те вече се виждат ясно при изгрев
Първоначално човек ще лети до Международната космическа станция
Това е 17-а им мисия с товари за Международната космическа станция
Основателят на „Фейсбук" Марк Зукърбърг ще бъде водещ на пряк видео разговор с астронавти на Международната космическа станция. Потребителите на соци...
Космическият кораб "Союз TMA-14M" се скачи успешно с Международната космическа станция (МКС) в светлинен режим. По време на полета имаше лека авария -...
Лондон. Британската певица Сара Брайтман ще плати $52 млн. за полет с руския кораб Съюз и 10-дневно пребиваване на борда на Международната космическа...
Технически проблем възникна на Международната космическа станция, когато един от осемте канала на електрическата система спря да работи, съобщи ИТАР-Т...
Новият американски товарен космически кораб Сигнус се скачи с Международната космическа станция, предадоха от НАСА. Сигнус се отправи към МКС на 9 я...
Вашингтон. САЩ взеха решението да продължат участието си в проекта Международна космическа станция (МКС) поне до 2024 година, предаде АФП. При нужда т...
Сан Франциско. NASA преценява проблем с една от двете охлаждащи системи на борда на Международната космическа станция, което представлява "потенциалн...
Руският товарен кораб "Прогрес М-21М" се скачи успешно с Международната космическа станция (МКС). Това стана благодарение на автоматичен режим, с нова...
Мофет Фийлд. NASA се готви да изпрати 3-D принтер в космоса през следващата година, което значително ще намали необходимостта на астронавтите да се...
Ванденберг. Безпилотна ракета Falcon 9 ракета излетя от Калифорния в неделя, за да тествате ъпгрейди, необходими за планираните търговски услуги на ра...
Новият товарен кораб Cygnus е достигнал до Международната космическа станция (МКС) като е доставил 700кг а храна и други консумативи, съобщиха от НАСА...