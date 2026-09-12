Всичко за Международна Космическа Станция

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Cygnus се скачи с МКС

Cygnus се скачи с МКС

Новият американски товарен космически кораб Сигнус се скачи с Международната космическа станция, предадоха от НАСА. Сигнус се отправи към МКС на 9 я...

12 януари | 15:29
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SpaceX тестваха нова ракета

SpaceX тестваха нова ракета

Ванденберг. Безпилотна ракета Falcon 9 ракета излетя от Калифорния в неделя, за да тествате ъпгрейди, необходими за планираните търговски услуги на ра...

30 септември | 10:11
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