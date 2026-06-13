Три евротурнира за месеца на предизвикателството в Града на липите
С масов крос и спортни демонстрации ще бъде отбелязан Деня на спорта – 17 май С три европейски шампионата Стара Загора, който не случайно има претенц...
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С масов крос и спортни демонстрации ще бъде отбелязан Деня на спорта – 17 май С три европейски шампионата Стара Загора, който не случайно има претенц...