Всичко за Международен Ден На Жената

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Честит 8-ми март !

Честит 8-ми март !

Отбелязваме Международния ден на жената. Днес ще духа, вали, после може и слънце да изгрее, казват мъжете и изтъкват, че всяка година на 8-ми март вре...

08 март | 7:30
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Честит 8 март!

Честит 8 март!

Днес е Международният ден на жената, който се отбелязва по цял свят на 8 март.  Той е възникнал като символ на борбата за трудовите права на жените р...

08 март | 8:20
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