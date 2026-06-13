Даваме пример в Международния ден на Земята
Днес е Международният ден на Земята. В България той се отбелязва за първи път през 1930 г. Тогава датата обаче е 14 декември. Тази година мото на пра...
Следете всички новини, анализи и коментари за Международен Ден На Земята. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес е Международният ден на Земята. В България той се отбелязва за първи път през 1930 г. Тогава датата обаче е 14 декември. Тази година мото на пра...