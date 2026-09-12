"Батальонът" бие от раз във Варна
"Батальонът се строява" е тоталният хит във Варна. Близо 54 процента от киноманите избраха познатата им вече прожекция и следващата неделя киносалони...
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"Батальонът се строява" е тоталният хит във Варна. Близо 54 процента от киноманите избраха познатата им вече прожекция и следващата неделя киносалони...
В Пловдив няма изненада около първото място в кинокласацията. И там води филмът "Батальонът се строява", като резултатът му гони рейтинг от 40%. Втор...
Изненадваща битка на върха се оформи сред киноманите във Видин.Лидер според междинните резултати е "Батальонът се строява" с 26 процента. Изненадващ...
В Бургас няма да се ходи на кино следващата неделя. Близо 85% от киноманите в града отидоха на прожекцията на "Батальонът се строява". С изравнени си...
Представяме ви междинни резултати от предпочитанията на софиянци към филмите хитове в неделния ден. Засега убедителен водач е старият хит "Батальонът...