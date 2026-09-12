Когато небето падна над Сибир! Божи гняв, метеорит или военен експеримент?
Загадката на Тунгуския метеорит още не дава покой на учените
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Загадката на Тунгуския метеорит още не дава покой на учените
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В САЩ падна малък метеорит, съобщиха световни агенции. Явлението било заснето от камера на автомобил на полицай в Мейн. Ярката светлина от падането н...