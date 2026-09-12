Задигнали 9 хил. лв. от касата на мобилния оператор
Общо 9 хил. лв. са задигнати от офиса на мобилния оператор в Пловдив. Той е разбит около 03.20 часа тази нощ. Крадците са задигнали металната каса съ...
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Общо 9 хил. лв. са задигнати от офиса на мобилния оператор в Пловдив. Той е разбит около 03.20 часа тази нощ. Крадците са задигнали металната каса съ...
Задигнаха метална каса от фирмен офис Частен охранител произведе изстрел със служебния си пистолет, но не успя да спре нагли крадци, които обраха зла...
Неизвестни засега крадци задигнаха метална каса с 50 бона от фирмата на общинския съветник от ГЕРБ в Димитровград д-р Вълчо Митрушев. Освен, че е пре...
Полицаи от София хванаха следите извършителите на голяма кражба от частен дом в столицата и заловиха престъпниците, съобщиха от МВР. На 10-и август 5...
Слънчев бряг. Неизвестни извършители откраднаха метална каса с оборот 25 хил. лв. от магазин за сувенири в Слънчев бряг, съобщиха от ОДМВР - Бургас....
Бургас. Откраднаха 12 000 лв. от метална каса в частен офис в Бургас, съобщиха от ОДМВР - Бургас. Вчера около 09.00 ч. в Първо Районно управление "По...