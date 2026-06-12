Мъжете - по-податливи на зависимост от опиати
Мъжете се оказват по-податливи на зависимост от опиати, според отчет, публикуван на сайта на община Добрич. В града от 2009 г. в Центъра за психично з...
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Мъжете се оказват по-податливи на зависимост от опиати, според отчет, публикуван на сайта на община Добрич. В града от 2009 г. в Центъра за психично з...