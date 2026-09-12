Йозил отказа да си намали заплатата в Арсенал
Още двама също са против
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Още двама също са против
Себастиан и Мелани по времето, когато бяха щастливи заедно на Октоберфест
Лондон/Мюнехн. Мезут Йозил иска да напусне Арсенал още през януари, а според медиите на Острова следващия клуб на немската звезда е Байерн Мюнхен. Бав...
Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер удари рамо на Месут Йозил. Звездата не показва най-доброто от себе си в последно време и бе нападнат от час...
23 бразилски деца ще получат шанс за нов живот с премията, която заработи Месут Йозил. Германският национал заработи 300 000 евро със спечелването на...
"Барса" души около Месут Йозил, обявиха медиите в Испания. Германецът с турски корени ще бъде част от революцията, която готвят каталунците през лятот...
Лондон. Полузащитникът на Арсенал Месут Йозил ще отсъства от терените един месец, това стана ясно след направените допълни прегледи. Звездата на "топч...
Лондон. Полузащитникът на Арсенал Месут Йозил, по думите на мениджъра на тима Арсен Венгер, ще пропусне "няколко седмици" игра заради контузия, която...
Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер призова Месут Йозил да покаже най-доброто от себе си в реванша срещу Байерн Мюнхен от осминафиналите в Шамп...
Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер каза, че на Месут Йозил ще му отнеме известно време, за да преодолее пропуска от дузпа в средата на седмица...
Лондон. Клубовете от Висшата лига поставиха нов рекорд по похарчени средства за един трансферен прозорец. Общо 630 млн. паунда бяха развъртяни, сочат...
Манчестър. Манчестър Юнайтед се включи в битката за подписа на звездата на Реал Мадрид Месут Йозил. Към немския национал досега сериозен интерес прояв...