Всичко за Месут Йозил

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Последни новини Спорт
Венгер защити Месут Йозил

Венгер защити Месут Йозил

Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер удари рамо на Месут Йозил. Звездата не показва най-доброто от себе си в последно време и бе нападнат от час...

19 септември | 13:02
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Йозил спасява 23 бразилчета

Йозил спасява 23 бразилчета

23 бразилски деца ще получат шанс за нов живот с премията, която заработи Месут Йозил. Германският национал заработи 300 000 евро със спечелването на...

17 юли | 18:15
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