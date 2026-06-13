Данък "кмет" като райската ябълка
Държавата да намали данъка върху доходите на гражданите с 1% и да даде на общинските съвети възможност да определят допълнителен местен данък върху до...
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Държавата да намали данъка върху доходите на гражданите с 1% и да даде на общинските съвети възможност да определят допълнителен местен данък върху до...