Съдия в Благоевград разпитва във Фейсбук Месинджър
Свидетелят не можеше да дойде за разпит в България от Великобритания месеци наред
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Свидетелят не можеше да дойде за разпит в България от Великобритания месеци наред
Сондата на НАСА се разби в Меркурий със скорост над 14 000 км/ч Сондата на НАСА "Месинджър", която 4 г. бе на орбита над Меркурий, се разби по план в...