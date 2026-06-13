Румен Христов: Петков е като редника с генералски жезъл в мешката
Битката за президент ще е между "Върви, народе възродени" и "Партизан за бо се стяга", каза лидерът на СДС
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Битката за президент ще е между "Върви, народе възродени" и "Партизан за бо се стяга", каза лидерът на СДС
Сбогом на мешките. От тази година те ще бъдат заменени от раница. Това обяви пред журналисти в Сливен министърът на отбраната Николай Ненчев. "Нашите...