Адвокат със смущаваща информация за разпитите на Борисов
Според него същите въпроси вече са били задавани от прокуратурата при разпит преди години
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Според него същите въпроси вече са били задавани от прокуратурата при разпит преди години
По думите на Менков, лидерът на ГЕРБ не познава никого
Адвокатът им Менко Менков и Цветков заедно къмпингували
София. По всички дела очакваме оправдателни присъди. Това съобщи пред журналисти адвокатът на Цветан Цветанов- Менко Менков. Той коментира обвинението...
София. Цветан Цветанов е бил подслушван в последните два месеца. Това съобщи неговият адвокат Менко Менков в сутрешния блок на бТВ. Той обясни, че раз...
Делото спря заради афера между магистрат и адвокат
Менко Менков пое защитата на бившия МВР-шеф и му нареди да мълчи