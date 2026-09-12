Зaщо рингтоновете вече не са на мода?
Изтеглянията на такива приложения са намалели с една четвърт
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Изтеглянията на такива приложения са намалели с една четвърт
Възпитаниците на добричкото основно училище "Христо Ботев" и техните преподаватели имат празнична придобивка преди ваканцията. Деца и учители влизат и...
Ню Йорк. Композиторът Джим Уилсън записал песента на щурците и забавил записа няколко пъти. Резултатът e ангелски хор в идеална хармония. Макар че зву...