Руснаци закопали своите от Пекин
Всеки сам отговаря за грешките си, отсече Мутко Уникален метод, чиито бащи са двама руснаци, е закопал 14 техни сънародници, участвали на игрите в Пе...
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Всеки сам отговаря за грешките си, отсече Мутко Уникален метод, чиито бащи са двама руснаци, е закопал 14 техни сънародници, участвали на игрите в Пе...
Боксьорът Александър Поветкин е поредната руска звезда, която изгоря с положителна проба за мелдоний. В резултат двубоят между него и световния шампио...
Международната федерация по лека атлетика (IAAF) отмени временното спиране на правата на Габриела Петрова, информира atletikalokomotiv.com. Днес от це...
Шарапова може да се оплаче на Дисципа, отсече руският министър Руският министър на спорта Виталий Мутко ясно подчерта от къде идват проблемите и как...
Не спортистите, а WADA е виновна за скандалите с мелдония Нека сме наясно - към днешна дата спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петр...
Четирима руски атлети са дали положителна проба за употреба на мелдоний. Това разкри шефът на Руската федерация по лека атлетика (АРАФ) Дмитрий Шляхти...