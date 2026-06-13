След Брекзит на Острова се готвят и за Мегзит
Водеща тема за британските издания беше неочакваната новина, че британският принц Хари и неговата съпруга Меган имат намерение да се откажат от ролята...
Следете всички новини, анализи и коментари за Меган Напускане Великобритания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Водеща тема за британските издания беше неочакваната новина, че британският принц Хари и неговата съпруга Меган имат намерение да се откажат от ролята...