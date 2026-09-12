Как се лекува Атанас Месечков
Победителят в "Денсинг старс" посети Лондон
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Победителят в "Денсинг старс" посети Лондон
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Ето какво ще се случи с вас, ако ги практикувате
Човек има нужда да сподели за тревогите си, за да се почувства разбран и подкрепен
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Медитирането помага за намаляване на стреса и безпокойството
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От 6 до 10 часа хората могат да плуват, тичат, карат сърф или да се гмуркат
Певицата сваля стреса със специална медитация
Музика на Marconi Union и клип от Дания борят стреса
За да се освободите от тях, свържете се със своята дива и свободолюбива страна, като останете насаме с хищника, ако ви стиска
Дженифър Лопес сподели, че вече повече от година намира лек за всичко в медитацията. Латино дивата заяви, че се е опитала да намери успокоение с източ...
Всички живи и неживи същества излъчват вибрации, известни като аура. Те отразяват физическото и психическото им състояние и се влияят от околната сред...
Бритни Спиърс прекарва часове наред всеки ден в пълно мълчание, дълбоко дишане и опит да изключи всички мисли от главата си. Поп звездата се занимава...
Жители на Добрич се събраха в голямата зала на областна администрация в града, където по покана на областния управител д-р Маргарита Новоселска съучен...
Италианската звезда обещава чудеса за концерта в София Ерос Рамацоти има ритуали преди всеки концерт, които спазва с ревнива педантичност. Той се отд...
Сахаджа Йога пробужда духовната ни енергия Кундалини