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5 стъпки, за да виждате аурата

5 стъпки, за да виждате аурата

Всички живи и неживи същества излъчват вибрации, известни като аура. Те отразяват физическото и психическото им състояние и се влияят от околната сред...

13 февруари | 17:10
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