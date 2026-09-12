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Здравето има висока цена

Здравето има висока цена

Д-р Петър Кътев В съвременния забързан свят, лишен от много човешки ценности, все по-често ни се налага да се обръщаме назад, за да си припомним какв...

01 юли | 6:30
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Кърлежът се крие в косата

Кърлежът се крие в косата

Няма бум на ухапванията тази пролет, успокоява проф. Ива Христова Какво е пролетта без разходка и пикник в парка? Купонът "на зелено" обаче крие риск...

30 април | 19:29
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