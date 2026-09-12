Жена нападна медик. Недоволна от негово решение
С полицейска заповед тя е задържана за срок до 24 часа
Следете всички новини, анализи и коментари за Медик. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С полицейска заповед тя е задържана за срок до 24 часа
Превозното средство е пътувало от столичната болница "Пирогов"
Медикът беше привлечен като обвиняем преди повече от година
Искате хората да се саморазправят с маргиналите по места, за да се защитят ли?
За връщането му в лечебното заведение се погрижи млад медик
Той е бил месец в реанимация
Двубоите от Бундеслигата са за "научно изследване", твърди д-р Зьоргел
Удрян е от син на пациентка
Полицията е задържала 19-годишен младеж за нападение над медицински служител във филиала за спешна медицинска помощ в Нова Загора
Д-р Петър Кътев В съвременния забързан свят, лишен от много човешки ценности, все по-често ни се налага да се обръщаме назад, за да си припомним какв...
Община Струмяни назначи на щат медик, за да осигури медицинско обслужване на хората в отдалечените селища високо в Малешевска планина. Над 15 са насел...
В България може би ще има едно-две-три такива деца на година, ако не им помогнем, защото искаме пари, ще бъдем доста жалки. Това каза пред бТВ д-р Кри...
Видео показа как медик се е опитал да съживи един от терористите в Париж, преди да осъзнае, че той е един от атентаторите-самоубийци. Давид, който ис...
По-добро заплащане и атмосфера ще задържат колегите в България Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събира предложенията за...
село Делчево
Перник. Втори за седмицата инцидент с насилие над лекари от Перник и трети за месец декември стана с медик от Центъра за спешна помощ. до това се стиг...
Няма бум на ухапванията тази пролет, успокоява проф. Ива Христова Какво е пролетта без разходка и пикник в парка? Купонът "на зелено" обаче крие риск...
Хасан Хаджихасан призна само за леко побутване