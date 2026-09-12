Медик, спасил бебе в утробата: Ако искаме пари, ще бъдем доста жалки

В България може би ще има едно-две-три такива деца на година, ако не им помогнем, защото искаме пари, ще бъдем доста жалки. Това каза пред бТВ д-р Кри...