Центрове по медиация във варненски училища ще помагат за справяне с агресията
Проектът на „Академия Миротворци“ е един от финалистите във Vivacom Регионален грант
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Проектът на „Академия Миротворци“ е един от финалистите във Vivacom Регионален грант
Формата за спогодби добива все по-голяма популярност Медиацията като форма на решаване на заплетени съдебни спорове набира популярност сред магистрат...
Добрич. Медиацията решава бързо и икономично спорове и конфликти в интернет пространствата между подрастващи. Конфликтите в училище все по-често тръгв...