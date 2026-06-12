Успех! 8 медала за Българив в Полша
На единично на трето място завършиха Георги Рупцов и Калоян Великов
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На единично на трето място завършиха Георги Рупцов и Калоян Великов
На 5 стотни след българина остана третият в подреждането Алексис Лацовидес (Кипър)
Националките Ерика Карабелева и Дея Пеева завоюваха златните отличия
При мъжете националът Християн Георгиев от клуб Ахил стана шампион в категория 54 кг
Тези успехи са доказателство, че с упоритост и постоянство младите спортисти могат да постигнат високи резултати
На Световната купа по художествена гимнастика
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Таекуондото ни продължава с успехите
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