Откриха плантация с марихуана в магазин за мебели в САЩ
Сан Диего. Властите в северна Калифорния арестуваха мъж, отглеждал над 1000 стръка марихуана в магазин за мебели, който така и не отворил врати за кли...
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Сан Диего. Властите в северна Калифорния арестуваха мъж, отглеждал над 1000 стръка марихуана в магазин за мебели, който така и не отворил врати за кли...