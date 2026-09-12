"Meadows in the mountains" идва в Родопите за пети път
Вълшебно, космично и същевременно уютно. Това казват много от чужденците, които миналото лято посетиха фестивала "Meadows in the mountains" в Родопите...
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Вълшебно, космично и същевременно уютно. Това казват много от чужденците, които миналото лято посетиха фестивала "Meadows in the mountains" в Родопите...
"Гардиън" го включи в списъка си с предложения за фестивали в Европа за 2014-а Смолян. Хиляди меломани от Великобритания се събраха в Родопите за чет...
Смолян. Звуците на британския фестивал „Meadows in the mountains" ще отекнат в Родопите. Три дни почитателите на природата и ъндъргаунд звученето ще к...