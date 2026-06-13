Новият McLaren вдига 326 км/ч
Новият спортен модел на McLaren 570S ще бъде изложен на започващото днес автомобилно изложение в Ню Йорк. Базовата цена на колата се очаква да е между...
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Новият спортен модел на McLaren 570S ще бъде изложен на започващото днес автомобилно изложение в Ню Йорк. Базовата цена на колата се очаква да е между...