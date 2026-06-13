Две проверки във видинската болница за двеминутното раждане
Две проверки започнаха в МБАЛ „Света Петка" във Видин по повод двеминутното раждане на 29- годишната Малина Максимова, съобщи заместник-шефът на здрав...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мбал „Света Петка". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Две проверки започнаха в МБАЛ „Света Петка" във Видин по повод двеминутното раждане на 29- годишната Малина Максимова, съобщи заместник-шефът на здрав...