Закъсала болница ще извърша безплатни прегледи
Университетската многопрофилна болница "Проф. д-р Стоян Киркович" стартира кампания за безплатни клинични прегледи. Те ще се проведат през следващата...
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Университетската многопрофилна болница "Проф. д-р Стоян Киркович" стартира кампания за безплатни клинични прегледи. Те ще се проведат през следващата...