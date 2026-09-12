Мъж с лабилна психика пак плаши със самоубийство
38-годишен благоевградчанин за втори път от декември насам вдигна полицаи, пожарникари и медици по тревога, след като заплаши да се самоубие. Този път...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мбал-Благоевград. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
38-годишен благоевградчанин за втори път от декември насам вдигна полицаи, пожарникари и медици по тревога, след като заплаши да се самоубие. Този път...
"Цялото тяло ме боли, но съм по-добре от миналата вечер, защото тогава стресът беше много голям". Това заяви пред "Здравей, България" битата санитарка...
Пореден среднощен екшън с бит служител на Спешно – приемно отделение в МБАЛ – Благоевград разследва полицията. Побойникът Й. С. избяга след нападениет...
Благоевград. Благоевградчанка похвали медици от Спешен център и Спешно – приемно отделение за адекватна и професионална работа и добро отношение. Бори...
Благоевград. Благоевградската болница ще закупи нов модерен ехограф за високо специализирана кардиоваскуларна диагностика за Кардиологично отделение....