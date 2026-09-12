Тошко Йорданов хвана ГЕРБ натясно
Разкри как партията на Борисов е била против мажоритарния вот
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Разкри как партията на Борисов е била против мажоритарния вот
Винаги сме отстоявали идеята за мажоритарност, каза лидерът Веселин Марешки
- Г-н Павлов, каква ще бъде съдбата на съобразения с референдума проект за изборен кодекс, който омбудсманът Мая Манолова внесе в деловодството на пар...
Ще предложа на парламентарната група на АБВ да подкрепи предложението за 100% мажоритарен вот. Това съобщи бившият президент и лидер на АБВ Георги Пър...
Крайностите никога не са добро решение. Предложението на нашата партия е 1/2 от народните представители - 120 на брой да бъдат избирани в едномандатн...
Формулировката на Местан е по-честна от тази на президента, каза Манолова Лидерът на ДПС Лютви Местан направи корекция на въпроса за мажоритарния вот...
Един тв водещ и журналист има повече власт от всеки депутат Охулването на паметника на цар Самуил ме натъжи, казва Росен Петров - Г-н Петров, дебати...
София. Над 300 000 души са се подписали за референдума, иницииран от президента Росен Плевнелиев. Това съобщи проф. Георги Близнашки, един от инициато...
Бариерата за влизане в парламента си остава 4%