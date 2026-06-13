Манджуков няма да става мажоритарен собственик на ЦСКА
Ивайло Манджуков няма да става мажоритарен собственик на ЦСКА. Това съобщиха чрез страницата си в една от социалните мрежи от CSKA.tv. Опровержението...
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Ивайло Манджуков няма да става мажоритарен собственик на ЦСКА. Това съобщиха чрез страницата си в една от социалните мрежи от CSKA.tv. Опровержението...