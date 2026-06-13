Всички обичат черния лебед
Солистите на Имперския руски балет нямат време за семейство Любимата на Мая Плисецкая Кармен ще блесне довечера в НДК Довечера в зала номер едно на...
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Солистите на Имперския руски балет нямат време за семейство Любимата на Мая Плисецкая Кармен ще блесне довечера в НДК Довечера в зала номер едно на...
Ние разнасяме великата класика по света, казва създателят и президент на Имперския руски балет Гедиминас Таранда, руският балетмайстор и солист на Бо...
Гедиминас Таранда е солист на Болшой театър. Роден е на 26 февруари 1961 година в Калиниград в семейство на военен и счетоводителка. Баща му е бил лит...
Таранда и любимата му Мая Плисецкая
Мая Плисецкая ще бъде кримирана, а прахът й ще бъде разпръснат над Русия. Това е била последната воля на известната руска балерина. Тя пожелала прахът...
Чудото на балета танцува за последно на 82 Мая Плисецкая почина в Германия на 89 от инфаркт, ще я погребат в Русия На 2 май на 89 години в Германия...
Хиляди хора от цял свят скърбят за голямата балерина Мая Плисецкая, която си отиде от този свят и вече танцува на небесата. Тя почина вчера в Германия...