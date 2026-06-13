Всичко за Мая Плисецкая

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Всички обичат черния лебед

Всички обичат черния лебед

Солистите на Имперския руски балет нямат време за семейство Любимата на Мая Плисецкая Кармен ще блесне довечера в НДК Довечера в зала номер едно на...

12 юни | 5:40
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